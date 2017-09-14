البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك لدعمه استفتاء استقلال كردستان
البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك لدعمه استفتاء استقلال كردستان
01:27 م الخميس 14 سبتمبر 2017
محافظ كركوك نجم الدين كريم
بغداد (أ ش أ)
صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه بعد دعمه لقرار استفتاء استقلال إقليم كردستان .
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر برلماني قوله " إن البرلمان صوت بجلسته الـ 18 ، اليوم، على إقالة محافظ كركوك، وأن طلب الإقالة كان مقدما من 128 نائبا .
كان مجلس النواب العراقي قد صوت - فى وقت سابق - على رفض قرار إقامة استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع انعقاده يوم 25 سبتمبر الجارى .
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
10 تصريحات × 24 ساعة
-
محافظ كركوك: ماضون نحو الاستفتاء الشعبي في كردستان
-
إسرائيل تعلن تأييدها قيام دولة كردية
-
رئيس الوزراء العراقي: استفتاء استقلال كردستان غير دستوري
إعلان
إعلان