أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك لدعمه استفتاء استقلال كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك لدعمه استفتاء استقلال كردستان

01:27 م الخميس 14 سبتمبر 2017

البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك لدعمه استفتاء استقلال كردستان

محافظ كركوك نجم الدين كريم

بغداد (أ ش أ)

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه بعد دعمه لقرار استفتاء استقلال إقليم كردستان .

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر برلماني قوله " إن البرلمان صوت بجلسته الـ 18 ، اليوم، على إقالة محافظ كركوك، وأن طلب الإقالة كان مقدما من 128 نائبا .

كان مجلس النواب العراقي قد صوت - فى وقت سابق - على رفض قرار إقامة استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع انعقاده يوم 25 سبتمبر الجارى .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • محافظ كركوك: ماضون نحو الاستفتاء الشعبي في كردستان

    أخبار

  • إسرائيل تعلن تأييدها قيام دولة كردية

    أخبار

  • رئيس الوزراء العراقي: استفتاء استقلال كردستان غير دستوري

    أخبار

إعلان

987cf94a91.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ