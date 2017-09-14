البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك لدعمه استفتاء استقلال كردستان

بغداد (أ ش أ)

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه بعد دعمه لقرار استفتاء استقلال إقليم كردستان .

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر برلماني قوله " إن البرلمان صوت بجلسته الـ 18 ، اليوم، على إقالة محافظ كركوك، وأن طلب الإقالة كان مقدما من 128 نائبا .

كان مجلس النواب العراقي قد صوت - فى وقت سابق - على رفض قرار إقامة استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع انعقاده يوم 25 سبتمبر الجارى .