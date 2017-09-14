شمس يجتمع بأمن الإسكندرية لتأمين الجماهير أمام الترجي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

يجتمع اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بعد عصر اليوم الخميس، لبحث الإجراءات الأمنية الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي.

ويناقش شمس مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إجراءات تأمين الجماهير ودخول وخروج العدد المسموح حضوره من جماهير الأهلي، وكذلك إجراءات تأمين حافلة الأهلي والفريق الضيف قبل وبعد المباراة المرتقبة.

شاهد أيضا

يذكر أن الأهلي قد حصل على الموافقات الأمنية في وقت سابق بحضور 20 ألف مشجع لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي السابعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة أبطال إفريقيا.