صلاح ينافس رونالدو وميسي على أفضل لاعب في أولى جولات «الشامبيونزليج»

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أعلن الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج).

وجاء المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد هدفه أمس الأربعاء، أمام إشبيلية بعد أن استخلص الكرة بشكل جيد وسددها على المرمى.

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ويحتل حاليًا محمد صلاح المركز الثالث في الترتيب بـ 16% من نسبة التصويت، خلف كلًا من رونالدو وميسي، وسينتهي التصويت غدًا في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

وجاءت القائمة التي ضمت لاعبين تم اختيارهم للتنافس على لقب أفضل لاعب في الجولة الأولى كالتالي: «كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وهاري كين، وتايسون، ونيمار، وروميلو لوكاكو، وخاميس رودريجيز».