إنتر ميلان يسعى لتحصين إيكاردي

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي إنتر ميلان يخطط لتحصين لاعبيه من اهتمامات الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل ظهور الفريق بمستوى جيد في الجولات الافتتاحية للدوري الإيطالي.

وأضافت الصحيفة، أن إنتر يسعى لتمديد عقد قائد الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وزيادة قيمة الشرط الجزائي الخاص به، في ظل مطاردة ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال للاعب.

وينص عقد إيكاردي الذي جدده في أكتوبر الماضي، على وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون إسترليني لأي فريق خارج الدوري الإيطالي، إلا أنّه بعد سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، قرر النيراتزوري زيادة الشرط الجزائي إلى 190 مليونا.

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وأوضحت الصحيفة أنّ الأفاعي يخشون محاولات واندا زوجة ووكيل أعمال إيكاردي، لتسويقه لأحد فرق الدوري الإنجليزي، ما قد يدفعه للرحيل.

وسجل إيكاردي 24 هدفًا الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، كما عاد للمنتخب الأرجنتيني في مباراتي وروجواي وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.