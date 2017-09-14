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الفريق حجازي يلتقي وزير دفاع اليابان لبحث سبل التعاون

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الفريق حجازي يلتقي وزير دفاع اليابان لبحث سبل التعاون الفريق حجازي يلتقي وزير دفاع اليابان لبحث سبل التعاون

التحرير

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التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، وزير الدولة للدفاع الياباني توموهيرو ياماموتو، والوفد المرافق له، الذي يزور حاليا.

تناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحث عدد من الموضوعات التي تهدف إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين، في ضوء زيارة رئيس الأركان الأخيرة لطوكيو.

وأشاد حجازي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والتقنية، بما يدعم الجهود الرامية للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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من جانبه، أكد وزير الدولة للدفاع الياباني توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات، التي تمثل تحديا أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الياباني بالقاهرة.

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