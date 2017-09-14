قوات الشرطة تطارد عاطلين سرقا حظيرة ماشية في القليوبية

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شهد طريق (قرقشندة – أجهور الكبرى) بالقليوبية، مطاردة بالرصاص بين مباحث طوخ وعاطلين يستقلان سيارة نصف نقل محملة برؤوس ماشية، استوليا عليها من حظيرة، أسفرت عن ضبط أحدهما، وفر الثاني هاربا.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث طوخ، أنه أثناء مرور النقيب يوسف شعيب، والقوة المرافقة بقرية قرقشندة، وردت معلومات بهرب سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية، محملة برؤوس ماشية، ويستقلها شخصان رفضا التوقف.

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وطاردت قوة الكمين السيارة، وتخلى المتهمان عن السيارة بمنطقة الزراعات، وتم ضبط أحدهما ويدعى "حسام ع."، 34 سنة، ولاذ الثاني بالفرار وشهرته "مشرط"، 22 سنة.

أرشد المتهم عن الحظيرة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها؛ لضبط المتهم الهارب، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.