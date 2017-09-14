السيسى: نسعى لخفض معدل التضخم لـ13% خلال عام 2018

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحكومة وضعت هدفا محددا لخفض معدل التضخم والوصول به إلى مستوى يقارب 13% خلال العام المقبل 2018.

وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر الشمول المالى والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أننا وصلنا بمعدل نمو فى الاقتصاد بلغ نحو 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالى المنتهى 2016-2017، كما أن عجز الموازنة انخفض إلى 9.5% خلال نفس الفترة.

وأكد الرئيس السيسى أن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتى ثماره، لافتًا إلى أن القرارات الاقتصادية الحاسمة أسهمت فى الوصول بحجم الاحتياطى النقدى لما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا على مدار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير ويونيو.

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ويناقش المؤتمر، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم.

كما يحضر المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي" أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، من أبرزهم رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومحافظو البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى.