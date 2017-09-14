محمد سليم: «هيومن رايتس ووتش» تعبث بالأمن القومي العربي.. ويجب محاكمتها دوليا

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قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم مصر، إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحق بها العار من كل ناحية، خاصة في جانب دعمها للكيانات الإرهابية ومحاربة الاستقرار في الدول العربية، لافتًا إلى ضرورة مقاضاتها دوليا لدعمها الإرهاب، وذلك بعد أن كشفت عن وجهها القبيح ضد استقرار مصر والدول العربية.

وأضاف سليم، فى تصريح له اليوم الخميس، أن هذه المنظمة تتخذ من حقوق الإنسان ستارا لوجهها القطري والإخواني الذي يعبث دومًا بالأمن القومى العربي، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل من أجل تنفيذ أجندات لدول معادية لمصر مثل «قطر وتركيا وإسرائيل»، كما تعمل على زعزعة استقرار الدولة واستهداف الثقة بين المواطن والحكومة.

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وأوضح عضو مجلس النواب أن المنظمة هاجمت مؤخرا المملكة العربية السعودية بعد أن هاجمت مصر، ليس لأن بالمملكة قصورًا ولكن من أجل الهجوم فقط الذي يخدم الأجندات القطرية والتركية، بما لا يدع مجالا للشك في ظهور النوايا الدنيئة للمنظمة، ولذلك يتوجب على المجتمع الدولي أن يحاكم هذه المنظمة التي ليس لها أي فائدة تذكر ولكن هدفها الهجوم فقط.

وتابع: «مصر قادرة على مواجهة مثل هذه المنظمات، فكما كسرت شوكة الإخوان الإرهابية ستكسر شوكة أي كيان يحاول أن يهدد استقرارها».