«الكهرباء» توقع اتفاقية مع السويدي لتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات

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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس، توقيع اتفاقية لشراء الطاقة (PPA) وذلك للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.

وأوضـح شاكـر أنه تـم توقيع الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركـة الــسويـدى المشاركة فى تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل محطة طاقة شمسية بموقع بنبان بقدرة 50 ميجاوات.

وتعد شركة السويدى ضمن الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريقة التغذية التى تم الإعلان عنها فى 28 أكتوبر من العام الماضي، ومن المقرر أن يتم الإغلاق المالى خلال عام لمشروعات الطاقة الشمسية وعام ونصف من مشروعات طاقة الرياح من ذات التاريخ.

وأضاف شاكر أنه تم حتى الآن توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة للمرحلة الثانية من برنامج تعريقة التغذية مع عدد 18 شركة لتنفيذ إجمالى قدرات تبلغ حوالى 870 ميجاوات.

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وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى ذلك فى إطار تنفيذ برنامج تعريفة التغذية FIT والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2014 لإنشاء محطات شمس ورياح بقدرات تصل إلى حوالى 4300 ميجاوات منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات. وتأتى هذه الجهود في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنوع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة لتجنب الانبعاثات.