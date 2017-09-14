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الطيران العراقي يقصف خطوط إمداد داعش غربي الأنبار

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مصراوي Masrawy

الطيران العراقي يقصف خطوط إمداد داعش غربي الأنبار

01:03 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الطيران العراقي يقصف خطوط إمداد داعش غربي الأنبار

الطيران العراقي

بغداد (أ ش أ)

قصف طيران الجيش العراقي، قضائي "عنه" و"راوه" غربي الأنبار، قبيل انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق لتحريرهما من سيطرة (داعش) الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن مصدر أمني في المحافظة، اليوم الخميس "إن طيران القوة الجوية قصف وبشدة المباني التي يتحصن فيها عناصر (داعش) في قضائي عنه وراوه غربي الأنبار.

وأضاف المصدر أن القصف يأتي تمهيدا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرهما من سيطرة (داعش) ضمن خطة أعدتها القيادات الأمنية، لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وإعلانها محررة بالكامل.

وأوضح أن القصف شمل خطوط إمداد (داعش) القادمة من الرقة باتجاه مناطق الأنبار الغربية، بالتزامن مع قيام القوات الأمنية بالانتشار في مناطق الأنبار الصحراوية، مشيرا إلى أن القصف يعتبر هو الأعنف منذ فترة.

من ناحية أخرى، سقطت ثلاثة قذائف هاون على كرفانات حماية في منطقة الكرادة وسط بغداد.. وأفاد مصدر أمني في العاصمة بأن ثلاث قذائف هاون سقطت بعد منتصف ليلة أمس، على كرفانات حماية قرب فندق بابل بمنطقة الكرادة وسط بغداد"، موضحا أن القوات طوقت منطقة الحادث، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإطفاء النيران، مبينا أن سقوط القذائف أسفر عن إضرار مادية دون حدوث أي خسائر بشرية.

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