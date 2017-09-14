ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

أ. ش. أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وغادرت الميناء 6 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة بالإضافة إلى 22 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ومن ناحسة أخرى غادر قطاران بحمولة إجمالية 2000 و584 طن قمح، بالإضافة إلى 105 سيارات نقل بحمولة 4 آلاف و842 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 166 ألف و 597 طن قمح، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 70 ألفًا و577 طنًا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 14 ألفًا و650 طن يوريا.