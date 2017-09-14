وزير خارجية إيران: لا مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي

طهران / موسكو (أ ش أ)

أكد وزیر الخارجیة الإیرانی "محمد جواد ظریف" ضرورة التزام جميع الاطراف بتنفیذ الاتفاق النووي.

وقال ظريف إنه جرى التأكید خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسی سیرجی لافروف أن لا مفاوضات مجددة بشأنها وضرورة التزام جمیع الاطراف بتعهداتها.

وقال "إیران نفذت جمیع تعهداتها في إطار الاتفاق النووی حتى الان ولكن للاسف بعض الاطراف لم تكن ملتزمة كما ینبغی.. ولقد اكدنا الیوم ان هذا الاتفاق دولی ومتعدد الاطراف وینبغی علي الجمیع الالتزام به".

واشار ظريف - في مؤتمر صحفی مشترك مع نظیره الروسی سیرجی لافروف، فی مدینة سوتشی بروسیا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) اليوم الخميس، إلى المحادثات التی أجراها فی روسیا - أمس الأربعاء - مع الرئیس الروسی بحضور وزیر الخارجیة سیرجی لافروف والسفیر الإیراني مهدی سنائی.

وقال إن المحادثات كانت "قیمة وجیدة وتناولت مختلف القضایا ذات الاهتمام المشترك..مع التأكيد على مواصلة التعاون فی مختلف المجالات من العسكریة حتي الطاقة النوویة والنقل وسكك الحدید."

وأضاف "لقد لمست من الرئیس الروسی كقادة إیران الرغبة بتطویر التعاون، ونحن نعتقد بأن العلاقات بین البلدین فی المجال الاقتصادی والتي حققت هذا العام نموا بنسبة 70 بالمائة من المتوقع أن تشهد المزید من النمو."

وفيما يتعلق بالشأن السوری، اكد اهمية التعاون الجید في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار.

وقال ظريف "سنواصل المفاوضات السوریة في استانة في غضون الیومین القادمین بحضور تركیا البلد الجار الأخر، حیث نأمل بأن نحقق المزید من النجاحات في الاجتماعات القادمة من أجل إرساء الأمن والاستقرار وتقدیم المساعدات الانسانیة والبدء بالعملیة السیاسیة فی سوریا."