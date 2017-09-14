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سانا: الجيش السوري يسيطر على مساحات جديدة في دير الزور

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مصراوي Masrawy

سانا: الجيش السوري يسيطر على مساحات جديدة في دير الزور

12:52 م الخميس 14 سبتمبر 2017

سانا: الجيش السوري يسيطر على مساحات جديدة في دير الزور

دمشق (أ ش أ)
سيطرت وحدات الجيش السوري في دير الزور على مساحات جديدة بالريفين الغربي والشرقي للمدينة في إطار عمليتها العسكرية الواسعة لاجتثاث تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، أن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها ضد إرهابيي "داعش" في المحورين الشرقي والغربي للمدينة وسيطرت من خلالها على كتيبة ضامن الواقعة جنوب غرب المطار وعلى محطة الضخ الأولى للمياه في المريعية.

وأشارت (سانا) إلى أن وحدات من الجيش بدأت أمس عملية عسكرية واسعة ضد أوكار التنظيم التكفيري في قرية البغيلية غرب مدينة دير الزور بنحو 10 كيلومترات سيطرت من خلالها على عدد من كتل الأبنية بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأوضحت أن سلاحي الجو والمدفعية دمرا بضربات مكثفة تحركات ومقرات لداعش مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى بين إرهابييه في قرى عياش والجنينة وحويجة صكر والمريعية والحسينية بريف دير الزور.

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