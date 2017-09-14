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الخارجية البريطانية: اجتماع لندن فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

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مصراوي Masrawy

الخارجية البريطانية: اجتماع لندن فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

12:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الخارجية البريطانية: اجتماع لندن فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

طرابلس (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن اجتماع لندن الوزاري بشأن الأزمة في ليبيا "فرصة لبحث سبل كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا وبناء الزخم؛ دعمًا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وممثله الخاص غسان سلامة".

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية ، إن فعاليات الاجتماع تتواصل اليوم برئاسة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وبحضور كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية الإيطالي أنجلينو الفانو، إلى جانب وزير الخارجية سامح شكري ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، ومدير الشؤون السياسية الفرنسي نيكولا دو ريفيير.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذا الاجتماع بشأن ليبيا "يساعد في إحلال الاستقرار ويشكل جزءًا حيويًا من جهود المملكة المتحدة الرامية لمكافحة خطر الإرهاب ومسألة الهجرة غير النظامية."

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قبيل الاجتماع: "ستواصل بريطانيا العمل إلى جانب شركائها لمواجهة التحديات المشتركة التي أمامنا في أنحاء العالم

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