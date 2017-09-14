انطلاق فعاليات "حماة الصداقة 2" بمشاركة أكثر من 600 مقاتل مصري وروسي

بالصور.. الخشت يتفقد الحرم الجامعي استعدادًا لاستقبال العام الدراسي

كتب- مصطفى المنشاوي

بدأت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة 2"، والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، بمشاركة أكثر من 600 مقاتل من كلا البلدين لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة بالإسقاط الجوي بهدف استعادة السيطرة على أهداف حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وتتضمن المراحل التمهيدية للتدريب "حماة الصداقة 2"، تنظيم العديد من الأنشطة العملية والموضوعات والأهداف التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتي تشمل التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبين في تنفيذ مختلف المهام.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد من القفزات التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين.

ويأتي تدريب "حماة الصداقة 2"، في إطار خطة التدريبات المشتركة وعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.