القوات الجوية المصرية والسعودية تنفذان التدريب المشترك "فيصل 11"

كتب- مصطفى المنشاوي:

تنفذ عناصر من القوات الجوية المصرية، والسلاح الجوي الملكي السعودي، التدريب الجوي المشترك "فيصل 11"، والذي تستضيفه مصر، والمقرر استمراره لعدة أيام.

ويشارك في التدريب، تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، ويشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات التدريبية التي تشتمل على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك باستخدام أحدث التكتيكات، وأساليب القتال الجوي الحديثة.

ويأتي التدريب المشترك بين مصر والسعودية "فيصل 11"، امتدادًا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتهدف التدريبات المشتركة إلى تبادل الخبرات التدريبية والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة، ويعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية لكلا البلدين الشقيقين.

ويؤكد "فيصل 11"، عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام بنحو يدعم ركائز العمل العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.