تطوير 65 مكتب بريد بالقليوبية
تطوير 65 مكتب بريد بالقليوبية
01:08 م الخميس 14 سبتمبر 2017
مكتب بريد
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن محمد قاسم مساعد مدير مكتب البريد بالقليوبية، إنه جار حاليا تطوير 44 مكتب بريد، وذلك في خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهوية لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
وأضاف "قاسم" في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عدد مكاتب البريد على مستوى المحافظة 200 مكتب سيتم تطوير 60 مكتبًا وتوزيعها على الخطط الاستثمارية القادمة.
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