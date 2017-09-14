أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تطوير 65 مكتب بريد بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تطوير 65 مكتب بريد بالقليوبية

01:08 م الخميس 14 سبتمبر 2017

تطوير 65 مكتب بريد بالقليوبية

مكتب بريد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن محمد قاسم مساعد مدير مكتب البريد بالقليوبية، إنه جار حاليا تطوير 44 مكتب بريد، وذلك في خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهوية لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأضاف "قاسم" في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عدد مكاتب البريد على مستوى المحافظة 200 مكتب سيتم تطوير 60 مكتبًا وتوزيعها على الخطط الاستثمارية القادمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط وكيل مكتب بريد بالفيوم لاختلاسه أموال عملاء

    أخبار

  • القبض على شخصين حاولا الاستيلاء على 760 ألف جنيه من مكتب بريد ببورسعيد

    أخبار

  • كشف غموض سرقة 135 ألف جنيه من مكتب بريد بسوهاج

    أخبار

  • نقل مكتب بريد حي شرق أبو قرقاص بالمنيا لـ"أبيوها"

    أخبار

إعلان

f7739959c0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ