بالصور.. تركيب 190 "كشاف ليد" لإنارة الطرق بقرى بمغاغة في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن الانتهاء من تركيب 190 "كشاف ليد" لإنارة عدد من الطرق منها طريق أبو طالب حتى كوبري أبوراهب، طريق كوبري أبو راهب حتى عزبة حنيش، الطريق الرئيسي لمدخل قرية نزلة بني خلف، طريق المحيط من شم القبلية أحمد يونس حتى كوبري البرنس، طريق المحيط من كوبري مقيدم حتى نزلة بني خلف، وذلك تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

وقال مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة أعمال الصيانة الدورية داخل المدارس للوقوف على مدى اكتمال الأساس المدرسي وجودة المرافق بكل مدرسة خاصة المدارس التي تدخل الخدمة للعام الأول استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تم المرور على عدد من مدارس شرق النيل بقريتي زاوية الجدامي وأولاد الشيخ وعزبة محمد إبراهيم، حيث تبين أثناء المرور استلام حوالي 85% من الكتب بالمدارس، وجار استكمال أعمال الصيانة (لدورات المياه – التخت- المعامل- الشبابيك - أعمال الكهرباء).

ولفت رئيس المركز إلى أنه جار حاليا تمهيد الطرق المؤدية إلى المدارس ورفع كافة الإشغالات على جانبي الطريق تيسيرا على الطلاب أثناء الذهاب والعودة من المدرسة مع تيسير حركة السير المرورية خصوصا مع شدة الازدحام وقت الذروة.