"السر في الخادمة".. كشف غموض اعتداء "ملثم" على عجوز بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف ضباط مباحث الإسكندرية غموض واقعة اعتداء شخص "ملثم" على ربة منزل داخل بيتها في منطقة المنتزه لسرقة مشغولاتها ذهبية، وتبين ارتكاب شقيق الخادمة للواقعة.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بإصابة المدعوة "ف. م. ت" 70 عامًا، ربة منزل، بكدمات في الوجه والرقبة والصدر، إثر اعتداء شخص ملثم عليها بالضرب وسرقة بعض مشغولاتها الذهبية.

وأمر اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هما كلاً من المدعو "ك. أ. ع" 25 عامًا، عامل، مقيم الرابعة الناصرية بالمنتزه، وشقيقته المدعوة "أ. أ. ع" 18 عامًا، خادمة، وتم ضبطهما وإعترفا بارتكاب الواقعة.

وقالت المتهمة الثانية في التحقيقات، إنها استغلت طبيعة عملها خادمة طرف المجني عليها وقامت بمساعدة المتهم الأول شقيقها في الدلوف لشقة المجني عليها.

وأعترف المتهم الأول بقيامه بالاعتداء على المجني عليها بالضرب، والضغط على رقبتها محاولاً إزهاق روحها حتى يتمكن من الاستيلاء على المسروقات.

واتخذت إجراءات للبحث عن المسروقات، وحُرر محضر بقسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.