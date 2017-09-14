إنهاء خدمة 6 أطباء وفني تمريض بمديرية الصحة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أنهت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، خدمة 6 أطباء وفني تمريض بمستشفيات المحافظة طبقًا لمواد القانون، لانقطاعهم عن العمل دون عذر قانوني أو سند، بالإضافة إلى حصر ما لديهم من عهد مخزنية أو التزامات مالية تمهيدًا لمطالبتهم بها.

وأكدت مديرية الصحة في بيان صحفي، اليوم الخميس، تصديق الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على قرار إنهاء خدمة 6 أطباء وفني تمريض بالمديرية بينهم 4 أطباء بشريين، وطبيب أسنان وصيدلي وفني تمريض، لانقطاعهم عن العمل ما بين 15 يومًا متصلة و30 يومًا متقطعة بدون عذر قانوني.

وأشار البيان إلى الاستناد للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية، وعلى القرارات الخاصة بتفويض مديريات الصحة بالمحافظات في نقل وإلغاء التكليف، وعلى مذكرات الشئون القانونية، وقسم الإجازات وقسم التنقلات بالمديرية، في قرار إنهاء خدمة الأطباء وفني التمريض.