الانتهاء من رصف طريق "دمشير" الغربي بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أنهت الوحدة المحلية لقرية "دمشير" التابعة لمركز ومدينة المنيا، رصف طريق مدخل دمشير الغربي بطول 800 متر من جمعية النور وحتى مستودع البوتاجاز غربًا ويجري العمل حاليًا على رصف طريق قرى "ههيا"، "إدمو"، و"الكوم الأحمر".

وقال محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية "دمشير" رفعت 30 طن مخلفات أسبوعيًا، في الفترتين الصباحية والمسائية، خلال حملات النظافة التي تنفذ بشكل يومي، لرفع المخلفات الزراعية على جانبي الترع والمصارف.