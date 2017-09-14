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وفد ألماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

وفد ألماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

12:37 م الخميس 14 سبتمبر 2017

المنيا- ريمون الراوي:

استقبل مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل" بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، وفدًا ألمانيًا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبدالعزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل"، إن برنامج زيارة الوفد بدأ بزيارة مقبرة بتوزيروس ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية والسراديب، يلي ذلك زيارة لوحة حدود إخناتون ثم غادر الوفد المنطقة متجهين إلى منطقة الأشمونين وتل العمارنة لاستكمال برنامج زيارتهم للمناطق الأثرية بالمنيا.

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