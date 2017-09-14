ضبط 40 كيلو بانجو داخل مخبأ سري بسيارة في محور قناة السويس

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء سيد عزب، مساعد الوزير، ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط كميه كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل مخبأ سري بسيارة.

وردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبد العزيز كمال، مدير مباحث الإدارة العامة، مفادها قيام "م.ج"، ٢٠ سنة، مقيم العريش شمال سيناء، العبور بالسيارة رقم ط ا د 7936 ملاكي (ماركة مرسيدس) من الجهة الشرقية للقناة إلى الجهة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد عدة أكمنة لترقب وصول السيارة المشار إليها وتم ضبطها حال قدومها، وبالتفتيش عثر بداخلها على "18" لفافة من نبات البانجو المخدر داخل مخبأ سري بالسيارة وزنت بحوالي "40" كيلو جرام.

وبمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بصحة الواقعة وأنه حصل عليها من أحد أقاربه بمنطقة الحسنة بشمال سيناء بقصد الاتجار، وتم تحرير محضرًا بالواقعة جاري عرضه على النيابة العامة.