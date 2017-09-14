المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في الحشيش بالعجوزة
المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في الحشيش بالعجوزة
12:32 م الخميس 14 سبتمبر 2017
كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، اليوم الخميس، بعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالعجوزة.
كانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة العجوزة تقيد قيام المدعو "حسني زينهم والشهير ب"عكنش"، 30سنة، بالإتجار في المواد المخدرة وذلك عن طريق جلبها من محافظة القليوبية وبيعها في الجيزة لزبائنه.
وداهمت حملة أمنية مكبرة منزله وبتفتيشه عثر بداخله على ٢٠ قطعة من جوهر الحشيش، فتم تحريزهم واقتياده لقسم الشرطة واعترف بإتجاره في المخدرات.
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