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التعليم تحيل دار نشر وضعت "علم إسرائيل" بكتاب خارجي للشئون القانونية

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مصراوي Masrawy

التعليم تحيل دار نشر وضعت "علم إسرائيل" بكتاب خارجي للشئون القانونية

12:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد غايات:

أعلن دعم معلومات واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت إعطاءها أي ترخيص لتداول كتاب خارجي لمادة ‏الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي للعام ‏الدراسي 2018/2017‏، والذي يضم صورة لعلم إسرائيل على الغلاف الداخلي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، وفقًا للبيان الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع والوقوف على مدى صحة ما تم نشره من عدمه؛ وتبين من خلال الدراسة الآتي: "الكتاب الخارجي المشار إليه بعاليه لم يُمنح صلاحية التداول حتى تاريخه من جانب مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة وذلك طبقًا للتقرير الفني المعد في هذا الشأن والذي انتهى إلى وجود أخطاء بالكتاب بدايةً من الغلاف".

كما تبين من الدراسة، أن المحتوى الدراسي بالكتاب المذكور يحمل عنوان "وطننا العربي ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية"، ويتناول محتواه الدراسي مناقشة الموضوعات المتعلقة بالوطن العربي، كما أن مجموعة صور الأعلام الموجودة بداخل الكتاب هي بالفعل صور أعلام لدول الوطن العربي.

وأكدت الوزارة، أن اللجنة انتهت إلى إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء قيام دار النشر المسئولة عن تداول الكتاب دون الحصول على ترخيص بصلاحية التداول من جانب الجهات المعنية بالوزارة والمتمثلة في مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

وأعادت الوزارة، التأكيد أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على الهوية المصرية والبعد الإقليمي والعربي، ودعم ومساندة كافة القضايا الإقليمية والعربية، وتوخي الدقة اللازمة في كل ما يتم إدراجه بالمناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي.

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