إنفوجرافيك| اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة
إنفوجرافيك| اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة
12:48 م الخميس 14 سبتمبر 2017
اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة
مصراوي - القاهرة
مع زيادة أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل، "مصراوي" يقدم للقرّاء طرقا بسيطة لمعرفة استهلاك الأجهزة الكهربائية المختلفة من الطاقة، حتى يستطيع أصحاب المنازل تنظيم استهلاكم، وبالتالي تقليل تكلفة الاستخدام.
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