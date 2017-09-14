إنفوجرافيك| اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة

مصراوي - القاهرة

مع زيادة أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل، "مصراوي" يقدم للقرّاء طرقا بسيطة لمعرفة استهلاك الأجهزة الكهربائية المختلفة من الطاقة، حتى يستطيع أصحاب المنازل تنظيم استهلاكم، وبالتالي تقليل تكلفة الاستخدام.