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إنفوجرافيك| اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة

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مصراوي Masrawy

إنفوجرافيك| اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة

12:48 م الخميس 14 سبتمبر 2017

إنفوجرافيك| اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة

اعرف استهلاك أجهزتك المنزلية من الطاقة

مصراوي - القاهرة

مع زيادة الكهرباء المستخدمة في المنازل، "مصراوي" يقدم للقرّاء طرقا بسيطة لمعرفة استهلاك الأجهزة الكهربائية المختلفة من الطاقة، حتى يستطيع أصحاب المنازل تنظيم استهلاكم، وبالتالي تقليل تكلفة الاستخدام.

استهلاك الكهرباء

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مصراوي Masrawy

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