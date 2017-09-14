خلافاتها مع روبي وصور في حمام سباحة.. مواقف أثارت لـ«ريهام عبد الغفور»

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ببراءتها ورقتها استطاعت أن تأسر قلوب الكثيرين، ولكن ثقل موهبتها أهلها لتصبح من أهم الفنانات الشابات على الساحة الفنية حاليا، فشاركت في الموسم الرمضاني الماضي بـ3 شخصيات مختلفة في مسلسلات "لا تطفئ الشمس" و"رمضان كريم" و"الزيبق"، هي الفنانة ريهام عبد الغفور التى تردد اسمها الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات والمواقف المثيرة للجدل، نرصد أبرزها خلال التقرير التالى..

1- «جلسة تصوير»

فاجأت جمهوها بشكل مغاير عن الفتاة بريئة الملامح، وذلك في أحدث جلسة تصوير لها لصالح مجلة "Insight"، حيث ظهرت بماكياج كامل ألوانه صارخة على عكس عادتها، مما عرضها للهجوم والانتقادات من قبل جمهورها.



2- خلافاتها مع روبي

انتشرت العديد من الشائعات حول حدوث خلافات بينها وبين الفنانة "روبي" على خلفية اشتراكهما في بطولة مسلسل "رمضان كريم"، الذي عرض في السباق الرمضاني مؤخرا، إلا أن ريهام نفت خلال أحد تصريحاتها الصحفية وجود خلافات بينها وبين زميلتها روبي.

وأكدت ريهام التي جسدت دور شقيقة روبي عدم وجود أي داع للخلافات، خاصة أن روبي تجمعها بها علاقة طيبة للغاية.

3- صورتها مع زوجها

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حالة من الجدل أثارتها أيضًا بعدما قامت بنشر إحدى الصور برفقة زوجها شريف الشوبكي في الساحل الشمالي، خاصة بعدما ظهرت في واحدة من الصور وهي ترتدي توب كشف عن جسدها بطريقة لم يعتدها الجمهور منها.

4- علاقتها بأزمة «عز وزينة»

بعد عملها مع الفنان أحمد عز في فيلم "الخلية" الذي عرض في موسم عيد الأضحي الماضي، انتشرت العديد من التكهنات حول دعمها "عز" في أزمته مع "زينة"، ولكنها خرجت خلال أحد حواراتها الصحفية ونفت وجود أي خلافات بينها وبين "زينة"، موضحة أن "عملها مع النجم أحمد عز من خلال فيلم الخلية لا يعني رفضها التعاون مع زينة في أي عمل فني خلال الفترة القادمة".

وتابعت: "علاقتي طيبة بجميع زملائي بالوسط الفني، وعملي مع عز لا يعني أن علاقتي سيئة بزينة، فهذا كلام فارغ، كما أنني لست طرف في أزمتها ولا أقحم نفسي بأي مشكلات خاصة وشخصية تتعلق بأي فنان".

5- «قص» شعرها.. والسبب!

صدمت جمهورها بعد تخليها عن شعرها الطويل، وظهرت خلال إحدي الصور المتداولة بشعر قصير جدا، وهو ما جعل جمهورها يتساءل عن أسباب اعتمادها هذا اللوك، لتكشف "ريهام" خلال أحد تصريحاتها بأنها اعتمدت هذا اللوك لتتخلص من شخصية "فيفي"، التي قدمتها في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، حيث أكدت أنها سيطرت عليها بشكل كبير، وجعلتها كلما تنظر في المرآة تشعر بأنها تشبهها في الكآبة والحزن.