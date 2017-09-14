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«هنبتدي تاني الوساخة»| سر رسالة مرتضى منصور لعصام عبدالفتاح

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«هنبتدي تاني الوساخة»| سر رسالة مرتضى منصور لعصام عبدالفتاح «هنبتدي تاني الوساخة»| سر رسالة مرتضى منصور لعصام عبدالفتاح

التحرير

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نفى عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على لجنة الحكام، اتصال ، رئيس نادي ، به ومطالبته بعدم إيقاف أحمد حمدي، حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مؤكدًا «الكلام دا عار تمامًا من الصحة».

وكان مرتضى منصور، قال إنه تحدث مع عبد الفتاح، مؤكدًا له أن مباريات الزمالك لن تكون حقل تجارب لحكام جدد لا يملكون أي خبرات، وأن لجنة الحكام قررت إيقاف الحكم أحمد حمدي، قبل أن تتراجع عن القرار.

وقال «عبد الفتاح»، خلال تصريحاته، صباح اليوم الخميس، لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه مع محمد شبانة، عبر إذاعة «نغم FM»، إنه سيضطر لتقمص شخصية مرتضى، قائلًا «عليا الطلاق ما حصل»، مضيفًا أن الحكم أحمد حمدي سيقوم بتحكيم مباراة غدًا الجمعة في إحدى المسابقات المحلية رافضًا الكشف عنها.

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وكشف «عبد الفتاح» أن مرتضى منصور، قام بإرسال رسالة له على هاتفه الشخصي عقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، جاء نصها: «هو إحنا هنبتدي تاني الوساخة؟»، كما قام بإرسال رسالة أخرى عقب مباراة الأهلي والطلائع تتضمن ألفاظًا خارجة وتهديدات.

واستكمل، أنه يرفض تهديد أي شخص في المنظومة، مشيرًا إلى أنه من واجبه الحفاظ على هيبة الحكام وسيقوم بأخذ حقوقهم والدفاع عنهم أمام أي شخص مهما كان منصبه أو النادي التابع له.

وشدد «عبد الفتاح»، أنه سيتقدم بطلب للجنة المسابقات لتغليظ العقوبات على أي فرد يهاجم الحكام، وإذا لم يتم ذلك سيمتنع الحكام عن إدارة المباريات وسيتقدم هو نفسه باستقالته.

 

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التحرير

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