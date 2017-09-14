إحالة 35 من العاملين بالقطاع الصحي في أسيوط للتحقيق

أسيوط - أسامة صديق:

أحال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ اليوم الخميس، 35 من العاملين بالقطاع الصحي بمركز منفلوط، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم دون سند قانونين، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء عملهم بجميع القطاعات، مؤكدًا حق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة بمراكز وقرى المحافظة.

كان علي غلاب رئيس مركز ومدينة منفلوط، مر على مستشفى منفلوط والحميات وعدد من الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بقرى المركز للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والنوبتجية في مقر عملهم ومدى توافر الأمصال وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بها.

وقال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم المرور خلال 15 يوما على عدد من وحدات صحية وطب الأسرة بقرى "جزيرة المعابدة، العزية، جحدم، نزلة رميح، أبوعابد، وبني رافع، العتامنة، بني سند، سراوة" ومستشفى منفلوط المركزي، موضحًا أنه تبين عدم وجود أي مسؤول أو طبيب أو حتى حارس أو عامل بالوحدة الصحية بجزيرة المعابدة، وتغيب طبيب و6 من العاملين بالوحدة الصحية بجحدم وسوء مستوى النظافة فضلاً عن عدم تواجد مسؤول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بالعزية، وتغيب طبيب وصيدلي و4 من العاملين بالوحدة الصحية بسراوة وتغيب 3 من العاملين بوحدة طب الأسرة ببني سند بالإضافة إلى عدم تواجد 3 أطباء بمستشفى منفلوط المركزي، لافتًا إلى تواجد العاملين والنوبتجية توافر الأمصال والأدوية وحسن سير العمل بالوحدة الصحية بنزلة رميح ووحدتي صحة المرأة بأبوعابد وبني رافع وطب الأسرة بالعتامنة.

وأشار غلاب إلى أنه تم رفع مذكرة للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتلك المخالفات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتهاون في أداء عمله، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة بكافة القطاعات الخدمية، لضمان تقديم أفضل مستوى خدمة للمواطنين بقرى المركز.