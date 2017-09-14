محافظ الدقهلية: 5124 مشروعا جديدا وفرت 14 ألف فرصة عمل للشباب

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة، بلغت قيمتها 275 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفية، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من إدارة مشروعك بشأن نشاط الوحدة، أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج بلغت 5124 مشروعًا إنتاجيًا وخدميًا واستثماريًا وفرت 14 ألف فرصة عمل.

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية بهذه المبالغ من القروض الممنوحة والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت من المحافظات الخمسة المتميزة في التنفيذ على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك سعي دائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه الشعراوي، لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.