بالصور.. حملة لمصادرة الماشية من شوارع "بورفؤاد" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن مجلس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، برئاسة عبدالحكيم القاضي، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لمصادرة الماشية من شوارع المدينة المطلة على مشروعات شرق بورسعيد.

ونشبت مشادات بين أصحاب الماشية والمشاركون بالحملة في ظل إصرار من رئيس المدينة على استكمال الحملة، عقب رصده وتلقيه شكاوى عديدة من المواطنين من انتشار الماشية بالشوارع، ما يهدد حياتهم وحياة أطفالهم ويسيء للمظهر العام للمدينة وأهميتها الحيوية.

وأصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بمصادرة الماشية من الشوارع وإرسالها إلى حظائر منطقة القابوطي الجديد، على أن يتم ذبحها وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودور الأيتام، مؤكدًا أنه لن يسمح بتواجد هذه الظواهر السلبية بشوارع المحافظة، ومطالبًا جميع رؤساء الأحياء والطب البيطري بتكثيف الحملات والتحفظ على أي أعداد يتم ضبطها والقيام بذبحها على الفور مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد أصحابها.