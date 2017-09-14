بالصور.. حملة لمصادرة الماشية من شوارع "بورفؤاد" ببورسعيد
بالصور.. حملة لمصادرة الماشية من شوارع "بورفؤاد" ببورسعيد
12:27 م الخميس 14 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في
بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن مجلس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، برئاسة عبدالحكيم القاضي، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لمصادرة الماشية من شوارع المدينة المطلة على مشروعات شرق بورسعيد.
ونشبت مشادات بين أصحاب الماشية والمشاركون بالحملة في ظل إصرار من رئيس المدينة على استكمال الحملة، عقب رصده وتلقيه شكاوى عديدة من المواطنين من انتشار الماشية بالشوارع، ما يهدد حياتهم وحياة أطفالهم ويسيء للمظهر العام للمدينة وأهميتها الحيوية.
وأصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بمصادرة الماشية من الشوارع وإرسالها إلى حظائر منطقة القابوطي الجديد، على أن يتم ذبحها وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودور الأيتام، مؤكدًا أنه لن يسمح بتواجد هذه الظواهر السلبية بشوارع المحافظة، ومطالبًا جميع رؤساء الأحياء والطب البيطري بتكثيف الحملات والتحفظ على أي أعداد يتم ضبطها والقيام بذبحها على الفور مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد أصحابها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم
-
بالصور.. "قومي المرأة" يشارك في قافلة علاجية بجنوب بورسعيد
-
توجيهات حكومية بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد
-
محافظ بورسعيد: افتتاح حديقة "سعد زغلول" في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر
إعلان
إعلان