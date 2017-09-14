بالصور.. تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في بورسعيد
بالصور.. تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في بورسعيد
12:22 م الخميس 14 سبتمبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
تجمع العشرات من متضرري الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أمام محكمة القضاء الإداري بحي الشرق، تزامنًا مع نظر القضية المقدمة من بعضهم ضد المحافظ اللواء عادل الغضبان، لوقف العمل بكراسة الشروط الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا.
وتنظر محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى المستعجلة التي تحمل رقم "5608/ 5 ق" والتي تم رفعها من قبل بعض متقدمي الإسكان التعاوني، لوقف العمل بكراسة الشروط الجديدة، والعودة للعمل بشروط 2013 والتي تم طرح المشروع من خلالها.
كما حرر العشرات محاضر بأقسام الشرطة ضد المحافظ والسكرتير المساعد للمحافظة، واللواء حسام الدين رزق، رئيس هيئة التعاونيات، بشأن مخالفة شروط مشروع الإسكان التعاوني، بحسب قولهم.
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