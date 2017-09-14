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الكشف على 2248 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الكشف على 2248 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

12:21 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الكشف على 2248 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، توقيع الكشف الطبي على 2248 مريضًا وإجراء مسح طبي شامل لفيروس "سي" لـ570 مواطنًا خلال قافلة طبية نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة ضمن الخطة الموضوعة لسلسلة القوافل العلاجية على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية القوافل، مؤكدًا استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطي نطاق المحافظة.

وقال اللدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2248 مريضًا منهم 449 باطنة، 286 أطفال، و241 نسا وتنظيم أسرة، و317 جلدية، 90 جراحة، و155 أنف وأذن، و190 رمد، 398 عظام.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جرى مسح طبي لفيروس "سي" لـ 570 مواطنًا وعمل الفحوصات اللازمة للمرضى، وبلغ إجمالي الفحوصات المعملية 150 تحليلًا، 22 فيلمًا آشعة عادية و81 آشعة موجات صوتية.

وأوضح أنه قد جرى توقيع الكشف المبكر لأمراض ضغط الدم والسكر على 128 حالة، وتحويل 24 مريضًا على المستشفيات لاستكمال الإجراءات وتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، بالإضافة إلى استخراج 3 قرارات علاج على نفقة الدولة.

شارك في القافلة 14 عيادة بها 14 أخصائي و9 تخصصات ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات وجهاز آشعة عادية وجهاز آشعة تلفزيونية، كما تم عمل 57 ندوة توعية للقرية من خلال التثقيف الصحي بالقافلة استفاد منها 1208 خلال اليومين، واشترك في القافلة 90 من العاملين بمختلف تخصصاتهم إلى جانب توافر 119صنفًا علاج لجميع التخصصات.

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