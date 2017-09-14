بالصور.. تأسيس جمعية "أصدقاء المرضى" في مستشفى المنشاوي بالغربية
بالصور.. تأسيس جمعية "أصدقاء المرضى" في مستشفى المنشاوي بالغربية
12:18 م الخميس 14 سبتمبر 2017
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الغربية – مروة شاهين:
قرر مجلس إدارة مستشفى المنشاوي العام بطنطا في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد جابر مدير المستشفى، الموافقة على تأسيس جمعية أصدقاء مرضى مستشفى المنشاوي، وتحديد سعر أشعة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بمقابل 350 جنيها بدون الصبغة مع عدم إغفال حق المريض الفقير في الخدمة.
كما قرر المجلس مخاطبة مديرية الصحة للتواصل مع محافظ الغربية لمراجعة قرار الإيقاف الخاص لأطباء الأنف والأذن وطبيب التخدير على خلفية واقعة الإهمال الطبي التي أودت بحياة طالب وكذا مخاطبة المديرية لسرعة اعتماد لائحة الخدمات الاقتصادي التي طرحها مجلس الإدارة في جلسة سابقة.
ووافق المجلس على قبول تبرع بجهاز إيكو الأطفال بقسم المبتسرين والتعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس لتدريب أطباء المستشفى على العمل بالجهاز الجديد والتعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس لدعم قسم التخدير.
وتبرع الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية وعضو مجلس إدارة المستشفى، بمبلغ مالي لشراء أفلام جهاز أشعة الرنين، فيما منح سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية وعضو مجلس إدارة المستشفى شهادة تقدير إلى مدير المستشفى باسم الاتحاد تقديرًا لجهوده في الارتقاء بالخدمات والرعاية بالمستشفى خلال الفترة الأخيرة.
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