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الحكومة تنفي نقل بعض آثار المتحف المصري في سيارة نقل

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مصراوي Masrawy

تنفي نقل بعض آثار المتحف المصري في سيارة نقل

12:34 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الحكومة تنفي نقل بعض آثار المتحف المصري في سيارة نقل

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار

كتب- محمد غايات: 

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الصور التي نشرت بعدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لسيارة نقل تحمل مجموعة من القطع الأثرية المذهبة وتقف أمام المتحف المصري بميدان التحرير.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن وزارة الآثار أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن الصور المتداولة قديمة، وتم تداولها من قبل في الـ 12 من يوليه 2016، موضحةً أنها كانت تخص عملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري.

وتابعت وزارة الآثار، أن الآثار يتم نقلها باهتمام شديد وحرص تام مع اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة، حيث يتم وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكلٍ محكم ومؤمن، ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار، موضحةً أن عملية التغليف والنقل تتم بواسطة فريق فني متخصص من المتحف الكبير.

ووأعلنت الوزارة، أن المتحف المصري شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل ما يقرب من 13 ألف زائر خلال أيام العيد من المصريين والأجانب الذين توافدوا على المتحف منذ اليوم الأول لزيارته والتعرف على مقتنياته الأثرية.

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مصراوي Masrawy

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