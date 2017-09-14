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بالصور.. الخشت يتفقد الحرم الجامعي استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الخشت يتفقد الحرم الجامعي استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

12:24 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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​بالصور.. إقبال محدود على حجز وحدات

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​بالصور.. إقبال محدود على حجز وحدات "سكن " في اليوم الرابع​

كتب-محمد قاسم:

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الحرم الجامعي وطرقات الجامعة، وبعض مباني الكليات، لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات.

كما تفقد الخشت، كليات الآداب، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، وناقش مع عمداء تلك الكليات الاستعدادت الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له البدء بعد غد السبت، وانتهاء أعمال الصيانة للمدرجات، وتجهيز قاعات المحاضرات والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام، والمحاضرة الأولى في العام الجامعي الجديد.

وتضمنت الجولة التفقدية، بعض العيادات الطبية بالكليات، وأعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب ببعض الكليات.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، العاملين والمسئولين بأن تكون الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، مطالبًا بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وضع اللوحات الإرشادية.

وزار رئيس جامعة القاهرة، المدينة الجامعية للطلبة، وتفقد خلال الزيارة المطعم المركزي وبعض المباني لمتابعة انتهاء تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد.

وعقد الدكتور محمد عثمان الخشت، اجتماعًا مع مديري الأمن بالكليات بحضور مدير الأمن الجامعي، ناقش خلاله خطة التأمين والحماية للحرم الجامعي خلال العام الجامعي الجديد والضوابط الخاصة لدخول السيارات والأفراد.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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