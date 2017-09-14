وصول جثمان شرطي مصري بقوات حفظ السلام إلى القاهرة​

كتب- طه عبيد:

وصل قرية بضائع مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، جثمان أمين شرطة مصري من قوات حفظ السلام المصرية بإحدى الدول الأفريقية قادمًا على متن الطائرة الإثيوبية من أديس أبابا، وتم تسليم الجثمان لأسرة المتوفي لدفنه بمقابر العائلة في محافظة القليوبية.

وأعلنت مصادر أمنية بقرية البضائع، أن سيد عبدالفتاح، أمين شرطة بوزارة الداخلية، يعمل ضمن القوات المصرية لحفظ السلام بإحدى الدول الإفريقية، وصل جثمانه على رحلة الخطوط الإثيوبية رقم (452)، والقادمة من أديس أبابا.

وتابعت المصادر، أن تقرير الوفاة المرافق للجثمان أكد أن الوفاة حدثت بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم الإفراج عن الجثمان وتسليمه إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة بإحدى قرى مركز بنها بمحافظة القليوبية.