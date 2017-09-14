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إحصائية: اعتقال 379 في جرائم متعلقة بالإرهاب في بريطانيا خلال عام

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مصراوي Masrawy

إحصائية: اعتقال 379 في جرائم متعلقة بالإرهاب في بريطانيا خلال عام

12:33 م الخميس 14 سبتمبر 2017

إحصائية: اعتقال 379 في جرائم متعلقة بالإرهاب في بريطانيا خلال عام

لندن (أ ش أ)
أفادت إحصائيات رسمية في بريطانيا بأنه تم اعتقال 379 شخصا في جرائم متعلقة بالإرهاب في البلاد خلال 12 شهرا حتى شهر يونيو الماضي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس أن الإحصائيات تتضمن العشرات من عمليات الاعتقال التي وقعت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر هذا الصيف، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تعد أعلى بنسبة 68 في المائة عن حصيلة نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 226 شخصا.

وأوضحت الشبكة أن هذا يعد أكبر عدد من عمليات الاعتقال التي وقعت خلال عام منذ بدء تسجيل إحصائيات الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في عام 2001 في أعقاب الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمي ومبنى البنتاجون في الولايات المتحدة الأمريكية.

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