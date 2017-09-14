الإفراج عن عاملة إغاثة فنلندية مختطفة في أفغانستان
الإفراج عن عاملة إغاثة فنلندية مختطفة في أفغانستان
12:21 م الخميس 14 سبتمبر 2017
الحكومة الفنلندية
كابول (أ ش أ)
أكد مسؤولون بالحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، الإفراج عن عاملة إغاثة فنلندية كانت مختطفة في العاصمة الأفغانية كابول منذ شهر مايو الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية الفنلندية أن خاطفي عاملة الإغاثة أطلقوا سراحها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه العملية.
وقال المسؤولون -وفقا لوكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية- إن عاملة الإغاثة الفنلندية اختطفت من كابول في مايو الماضي، وقتل حارس لها خلال الهجوم الذي قاد إلى اختطافها.
ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف عاملة الإغاثة الفنلندية واحتجازها كرهينة.
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