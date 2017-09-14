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المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي غدا في موسكو مع وزير الخارجية الروسي

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مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي غدا في موسكو مع وزير الخارجية الروسي

12:20 م الخميس 14 سبتمبر 2017

المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي غدا في موسكو مع وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

طرابلس (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة ، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سيلتقي غدًا الجمعة في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وذكرت الموظفة بالمركز الإعلامي للأمم المتحدة بموسكو، ماريا ميلنيكوفا، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، نقلتها بوابة "الوسط " الليبية، إن سلامة ولافروف سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية.

وكان سلامة بحث هاتفيًا مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الأوضاع في ليبيا ، واتفقا على أن يقوم المبعوث الأممي بزيارة إلى موسكو، أعلن عنها بوجدانوف الأسبوع الماضي وأكدها سلامة .

ومن المقرر أن يقدم سلامة، الذي حظيّ بتأييد دولي لدى تعيينه، شرحًا عن خطته لحل الأزمة الليبية وتنسيق الدعم لها، خلال قمة بشأن الأزمة الليبية تعقد في لندن حاليًا على مستوى وزراء الخارجية، وتضم ست دول هي وفرنسا وإيطاليا والإمارات المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن ليست مشاركة في القمة.

وسيعرض سلامة كذلك رسميًا أفكاره خلال اجتماع يعقد في نيويورك الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة .

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