أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مانشستر سيتي يتخطى الريال والبرسا بقائمة الأغلى في التاريخ

Google+ Print
مانشستر سيتي يتخطى الريال والبرسا بقائمة الأغلى في التاريخ مانشستر سيتي يتخطى الريال والبرسا بقائمة الأغلى في التاريخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعد المال عنصرًا أساسيًا في عالم كرة القدم، في الوقت الحالي، حيث إنه سيطر على معالم الساحرة المستديرة، وأصبحت الأندية التي تمتلك المال قادرة على شراء أبرز نجوم اللعبة، لمحاولة السيطرة على الكرة العالمية.

وأكبر مثال على ذلك ماحدث في الميركاتو المنقضي، بعد أن ضم باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار دا سليفا، قادمًا من برشلونة الإسباني بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ222 مليون يورو.

من جانبها ذكرت تقارير عالمية، أن نادي مانشستر سيتي بات يحمل أغلى فريق في التاريخ، حيث وصل قيمة اللاعبين 853 مليون يورو، وتفوقوا على باريس سان جيرمان الفرنسي فقط بـ3 ملايين يورو، حيث وصل البي ا س جي إلى 850 مليون يورو.

وتمكن مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، حيث صرف 242 مليون فقط في الميركاتو المنقضي، بعد التعاقد مع ميندي ووالكر وايدرسون وبرناردو سيلفا ودانيلو، بينما باريس سان جيرمان اكتفى بالتعاقدين العالميين نيمار 222 مليون يورو ومبابي 180 مليون يورو.

وشملت قائمة أغلى 10 فرق من ناحية القيمة، تفوق إنجليزي بتواجد 6 أندية، إذ يحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو المركز الثالث (784 مليون يورو)، وتشيلسي في المركز الرابع (644 مليون يورو).

وجاء ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب في المركز الثامن (437 مليون يورو)، وآرسنال في المركز التاسع (416 مليون يورو)، وتوتنهام هوتسبير في المركز العاشر (361 مليون يورو). 

الملفت في هذا الترتيب أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والليجا الإسبانية يحتل المركز السادس، إذ صرف فقط 138 مليون يورو في آخر 12 شهرًا نظرا للإيقاف الذي تعرض له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 

وفيما يلي نستعرض ترتيب الـ10 فرق:

1- مانشتسر سيتي: 853 مليون يورو.

شاهد أيضا

2- باريس سان جيرمان: 850 مليون يورو.

3- مانشستر يونايتد: 784 مليون يورو.

4- تشيلسي: 644 مليون يورو.

5- برشلونة: 628 مليون يورو.

6- ريال مدريد: 497 مليون يورو.

7- يوفنتوس: 470 مليون يورو.

8- ليفربول: 437 مليون يورو.

9- آرسنال: 416 مليون يورو.

10- توتنهام هوتسبير: 361 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»