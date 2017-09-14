مانشستر سيتي يتخطى الريال والبرسا بقائمة الأغلى في التاريخ

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يعد المال عنصرًا أساسيًا في عالم كرة القدم، في الوقت الحالي، حيث إنه سيطر على معالم الساحرة المستديرة، وأصبحت الأندية التي تمتلك المال قادرة على شراء أبرز نجوم اللعبة، لمحاولة السيطرة على الكرة العالمية.

وأكبر مثال على ذلك ماحدث في الميركاتو المنقضي، بعد أن ضم باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار دا سليفا، قادمًا من برشلونة الإسباني بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ222 مليون يورو.

من جانبها ذكرت تقارير عالمية، أن نادي مانشستر سيتي بات يحمل أغلى فريق في التاريخ، حيث وصل قيمة اللاعبين 853 مليون يورو، وتفوقوا على باريس سان جيرمان الفرنسي فقط بـ3 ملايين يورو، حيث وصل البي ا س جي إلى 850 مليون يورو.

وتمكن مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، حيث صرف 242 مليون فقط في الميركاتو المنقضي، بعد التعاقد مع ميندي ووالكر وايدرسون وبرناردو سيلفا ودانيلو، بينما باريس سان جيرمان اكتفى بالتعاقدين العالميين نيمار 222 مليون يورو ومبابي 180 مليون يورو.

وشملت قائمة أغلى 10 فرق من ناحية القيمة، تفوق إنجليزي بتواجد 6 أندية، إذ يحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو المركز الثالث (784 مليون يورو)، وتشيلسي في المركز الرابع (644 مليون يورو).

وجاء ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب في المركز الثامن (437 مليون يورو)، وآرسنال في المركز التاسع (416 مليون يورو)، وتوتنهام هوتسبير في المركز العاشر (361 مليون يورو).

الملفت في هذا الترتيب أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والليجا الإسبانية يحتل المركز السادس، إذ صرف فقط 138 مليون يورو في آخر 12 شهرًا نظرا للإيقاف الذي تعرض له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفيما يلي نستعرض ترتيب الـ10 فرق:

1- مانشتسر سيتي: 853 مليون يورو.

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2- باريس سان جيرمان: 850 مليون يورو.

3- مانشستر يونايتد: 784 مليون يورو.

4- تشيلسي: 644 مليون يورو.

5- برشلونة: 628 مليون يورو.

6- ريال مدريد: 497 مليون يورو.

7- يوفنتوس: 470 مليون يورو.

8- ليفربول: 437 مليون يورو.

9- آرسنال: 416 مليون يورو.

10- توتنهام هوتسبير: 361 مليون يورو.