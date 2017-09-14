طلب إحاطه للمطالبة بسن تشريعات لتنظيم إيجار الشقق المفروشة

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تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تحول الشقق المفروشة لأوكار تحتضن الإرهابيين والعناصر المتطرفة، التى تستخدم هذه الشقق كقواعد للتخطيط لهجماتها، والإفلات من الملاحقة القانونية.

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وأوضح أن عملية تأجير الشقق تتم في الغالب بناء على عقود سريعة لا توثق في الدوائر الحكومية، أو مراكز الشرطة، ولكنها توقع فقط من قبل المستأجر والمؤجر أو السمسار ذاته، لافتا إلى أهمية تعاون المواطنين مع السلطات الأمنية، والإبلاغ عن أي مشتبه، فضلاً عن ترجمة ذلك إلى تشريعات تضبط منظومة إيجار الشقق المفروشة.