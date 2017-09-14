الجنايات تعاقب "سباك" بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية
الجنايات تعاقب "سباك" بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية
12:16 م الخميس 14 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب -صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الخميس، بمعاقبة "سباك" بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الإتجار في منطقة الدقي.
كانت الأجهزة الامنية بالجيزة تمكنت من القبض على المتهم "صبحي السيد" أثناء قيادته لدراجة بخارية أسفل كوبري الدقي، حيث عثر بحوزته على شنطة سوداء وبتفتيشها وجد بداخلها ٣طبنجات وبندقية خرطوش وعدد ١٠٠طلقة.
وبضبطه ومواجهته بقسم الشرطة اعترف بإتجاره في السلاح فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة عملها.
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