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محافظ الوادي الجديد يعلن توفير تقاوي قمح بدرجة نقاء عالية للمزارعين

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يعلن توفير تقاوي قمح بدرجة نقاء عالية للمزارعين

12:17 م الخميس 14 سبتمبر 2017

محافظ الوادي الجديد يعلن توفير تقاوي قمح بدرجة نقاء عالية للمزارعين

الوادي الجديد-محمد الباريسي:
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى الاتفاق مع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، لتوفير تقاوي القمح للمزارعين بدرجة نقاوة عالية ناتج زراعة الأساس مباشرة، والتي تساعد في زيادة إنتاجية محصول القمح والنهوض بمتوسط إنتاجية الفدان.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، إنه وجه رسالة للمزارعين الراغبين فى زراعة القمح عالي الإنتاجية والراغبين في تنفيذ كافة التوصيات والمعاملات الزراعية للمحصول بمراكز(الخارجة، الداخلة، الفرافرة)، بضرورة التقدم إلى الإدارات الزراعية بالمحافظة لتوفير التقاوي اللازمة قبل ميعاد الزراعة.

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مصراوي Masrawy

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