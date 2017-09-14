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محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الثقافة

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الثقافة

12:16 م الخميس 14 سبتمبر 2017

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الثقافة

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الثقافة

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الكاتب الكبير حلمي النمنم وزير الثقافة، يرافقه الدكتور أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الثقافة.

وحضر استقبال الوزير ومرافقيه المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري، والنائب عصام منسي، عضو مجلس النواب، وماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لأقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتأتي زيارة وزير الثقافة للإسماعيلية لوضع حجر أساس لإنشاء قصر ثقافة جديد، وافتتاح بيت ثقافة القنطرة شرق، وتختم الزيارة بزيارة ميدانية لمشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين بشرق قناة السويس.

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