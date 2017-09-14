محافظ الوادي الجديد: 430 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن مدارس المحافظة والبالغ عددها 430 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، جاهزة تماما، لبدء العام الداسي الجديد الذي سيبدأ بعد 10 أيام.

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع حالة الاستعداد التام لاستقبال 60 ألف و500طالب، خلال العام الدراسي المقبل، وتشكيل غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لإنهاء جميع الاستعدادات بمختلف المدارس والانتهاء من توزيع أعضاء هيئة التدريس وسرعة سد العجز في بعض التخصصات بمركزي باريس والفرافرة من خلال مسابقة 300 معلم والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة بجميع المدارس.

وأكد المحافظ، لـ"مصراوي"، أنه وجه بتوفير 3 سيارات لإحضار الكتب الدراسية من القاهرة ليتم توزيعها على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار ناصف أنيسي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس المحافظة، كما جرى توفير الزي المدرسي الموحد للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية بإدارة الخارجة التعليمية وفي حال نجاح التجربة سيجري تعميمها على باقي المراكز بالمحافظة، وتم تغطية مدارس المحافظة بالمعامل المتطورة.