أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: 430 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: 430 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي

12:15 م الخميس 14 سبتمبر 2017

محافظ الوادي الجديد: 430 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن مدارس المحافظة والبالغ عددها 430 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، جاهزة تماما، لبدء العام الداسي الجديد الذي سيبدأ بعد 10 أيام.

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع حالة الاستعداد التام لاستقبال 60 ألف و500طالب، خلال العام الدراسي المقبل، وتشكيل غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لإنهاء جميع الاستعدادات بمختلف المدارس والانتهاء من توزيع أعضاء هيئة التدريس وسرعة سد العجز في بعض التخصصات بمركزي باريس والفرافرة من خلال مسابقة 300 معلم والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة بجميع المدارس.

وأكد المحافظ، لـ"مصراوي"، أنه وجه بتوفير 3 سيارات لإحضار الكتب الدراسية من القاهرة ليتم توزيعها على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار ناصف أنيسي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس المحافظة، كما جرى توفير الزي المدرسي الموحد للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية بإدارة الخارجة التعليمية وفي حال نجاح التجربة سيجري تعميمها على باقي المراكز بالمحافظة، وتم تغطية مدارس المحافظة بالمعامل المتطورة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الوادي الجديد يعلن توفير تقاوي قمح بدرجة نقاء عالية للمزارعين

    أخبار

  • "تعليم الإسكندرية": انتهاء 95% من أعمال صيانة المدارس - صور

    أخبار

  • "تعليم الإسماعيلية": 4 آلاف جنيه حد أقصى لمصروفات المدارس اليابانية

    أخبار

  • بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم

    أخبار

إعلان

851ff36056.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ