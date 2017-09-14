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"بيئة وسط الدلتا": ارتفاع مخالفات السحابة السوداء لـ761 محضرا

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مصراوي Masrawy

"بيئة وسط الدلتا": ارتفاع مخالفات السحابة السوداء لـ761 محضرا

12:03 م الخميس 14 سبتمبر 2017

السحابة السوداء

الغربية - مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان له اليوم الخميس، زيادة عدد مخالفات حرق الأرز بمحافطتي الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 761 محضرًا.

وأضاف رئيس الفرع أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم الخميس، 9 محاضر بالغربية، لتسجل 131 محضرًا منذ بدء الموسم، و59 محضرًا بكفر الشيخ لتسجل 630 محضرًا، بإجمالي 761 محضرًا في المحافظتين.

وأوضح شتا، أن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميًا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح، وأيضًا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطه بتقنية الـGPS لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز حيث تبلغ العقوبة من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

لافتًا إلى أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدين جمع القش بالمواقع، وأيضًا موقف كميات التجميع للقش بالمواقع حيث تم تجميع 8 آلاف و204 أطنان قش أرز بمحافظة كفر الشيخ من خلال 39 موقعًا، و1335 طنًا بمحافظة الغربية من خلال 11 موقعًا وفق عملية الحصاد حتى اليوم.

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