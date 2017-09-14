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جامعة الأزهر: لا توجد أي زيادة في مصروفات المدن الجامعية

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مصراوي Masrawy

جامعة الأزهر: لا توجد أي زيادة في مصروفات المدن الجامعية

12:23 م الخميس 14 سبتمبر 2017

جامعة الأزهر: لا توجد أي زيادة في مصروفات المدن الجامعية

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:
أكد الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن مصروفات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم لن تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن زيادة مصروفات المدن الجامعية من 165 إلى 350 جنيهًا خلال العام الدراسي الجديد، والمقرر له أن ينطلق بعد غد السبت، إلا أن القرار لا ينطبق على جامعة الأزهر.

وأضاف أبوهاشم، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وجه بالتخفيف على الطلاب، وعدم إرهاقهم بزيادة مصروفات المدن الجامعية، والحرص على تقديم خدمة مميزة لهم مثل كل عام دراسي.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مجلس الجامعة قرر بدء الدراسة 23 سبتمبر الجاري، لأن القانون ينص على بدء الدراسة بعد المجلس الأعلى للجامعات بأسبوع.

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مصراوي Masrawy

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