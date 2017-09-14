الخارجية الفلسطينية: دولة كبيرة عطلت طلب عضوية "السياحة العالمية"

رام الله (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الخميس إن سحب طلب عضوية فلسطين في منظمة السياحة العالمية تم باقتراح من الأمين العام للمنظمة الدولية طالب الرفاعي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن وفد فلسطين وافق على تأجيل التصويت على طلب الانضمام لعضوية المنظمة بعد مراجعة القيادة الفلسطينية على الرفاعي "الذي قوبل بالارتياح من الدول المناصرة لدولة فلسطين على أساس الاحتفاظ بحقها في إعادة تفعيل الطلب في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمنظمة".

وأشار البيان إلى أن التأجيل تم بناء على تقديرات لمواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة في الصين ومن أجل الحفاظ على زخم الدعم القائم لطلب العضوية الفلسطيني والبناء عليه.

وقلل البيان من تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تأجيل التصويت على الطلب الفلسطيني جاء نتيجة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وجاء في البيان أن "الخارجية الإسرائيلية ودولة إسرائيل لا تملكان من المصداقية والتأثير ما يذكر لكي تدعيان نجاحا لا تستحقانه".

وأضاف "إذا ما كان هناك من ضغط، وتهديد فيعود لدولة أخرى كبيرة استعملت عضلاتها ونفوذها وتأثيرها لتعطيل قبول العضوية في هذه المرحلة عبر الضغط على المنظمة ذاتها وعديد الدول الأعضاء".

وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها بتأكيد أن "معركتنا لعضوية منظمة السياحة العالمية وغيرها مستمرة".