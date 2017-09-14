السيسي: الشعب المصري يخوض بكبرياء وشرف معركتي الإرهاب والتنمية

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يخوض بكبرياء وشرف معركتي الارهاب والتنمية .

وقال السيسي فى كلمة له فى أعمال مؤتمر الشمول المالي، اليوم الخميس "إن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق ونخوض معركتين في منتهى الأهمية وهي الإرهاب ونخوضها نيابة عن العالم كله بمفردنا بالاضافة إلى معركة التنمية".

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

"بسم الله الرحمن الرحيم ..

السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء ..الحضور الكريم.. اسمحوا لي في البداية أن أوجه لكم جميعا كل التحية والتقدير على حضوركم وتواجدكم معنا هنا في مصر .

وقبل أن أبدأ كلمتي فإن تواجد أكثر من 95 وفدا في مصر .. هذا التواجد والحضور في بلدنا هو ثقة كبيرة وتقدير كبير نحن نعتز به ونشكركم عليه والحقيقة أنتم من دول كثير ويمكن أن تكونوا مهتمين بحاجات كثيرة .. لكن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق .. لكن أنا عايز أكلمكم عن الشعب المصري اللي بيخوض بكبرياء وشرف وعزة معركتين في منتهى الأهمية .. واخبركم باختصار شديد .. الشعب المصري يخوض معركة الارهاب بصدق وبقوة ، يمكن بس مش للدفاع عن مكانته ودولته لكنه بيخوض ده بالنيابة عن العالم كله .. وبيخوضها منذ أربع سنوات بتواضع بمفرده ، وبرغم ذلك بيخوض معركة أخرى معركة التنمية .. ويمكن الإجراءات الاقتصادية التي عملتها مصر واللي سمعتموا عنها وبتسمعوا عنها .. الجندي المجهول الحقيقي هو الشعب المصري ، تحملها ويتحملها بكل قوة وصبر .. كان لازم اقول هذا قبل ان اتحدث معكم .. من أجل تسجيل تقديري وإحترام .. وأنا أتصور أن هذا الشعب يسجل في تاريخه والتاريخ الإنساني منذ 7 آلاف سنة حضارة عظيمة .. بيسجل الآن تغيير واقع هو مصر على تغييره .

اسمحو لي في البداية أن ارحب بكم باسم شعب مصر وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة مؤتمركم السنوي الذي أصبح حدثا هاما لجدية موضعاته وعمق مناقاشته وما يتخذه من توصيات وقرارات اكدت أن للشمول المالي آثاره الفاعلة على سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات العالم كلة .

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السيدات والسادة .. إنني على يقين من أن اختيار التحالف الدولي الشمولي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر قد استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات اصلاح جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في إننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار .

وأقول لكم بصراحة ووضوح إننا انطلقنا وفق رؤية وطنية خالصة شخصنا فيه أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات فقمنا بصياغة استرايجية مصر للتنمية حتي عام 2030- حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة والتزمنا بتوقيتات محددة وطبقنا السياسات والقرارت اللازمة التى تأخرها بعضها لعهود طويلة ، وبعضها كان حتميا إن أرادنا اصلاحا حقيقيا خاليا من العهود الوهمية والشعارات البراقة ومستندين في ذلك لثقة الشعب المصري .. حملنا الأمانة والمسئولة .. شعب عظيم .. أتوجه له بكل التحية والاحترام لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة وللحكمة والوعي والرصيد الحضاري الذين يتمتعا بهما.

وأوكد لكم جميعا أن مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التى تم اتخاذها بالوصول بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد عن 36 مليار دولار وهو ما يعد انجازا فى إطار الزمن والظروف التى احاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 . كما نجحنا فى محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي مما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية فى التصدير وانخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج .

ومن ناحية أخرى وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016/2017 مقابل4.1% فى الربع السابق له و 2.3 % خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5 % خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016/2017 مقابل 11.5 % خلال الفترة المماثلة السابقة له وقد وضعنا هدفا لنا وهى خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% فى عام 2018"